Thuram sfida l’Italia! Deschamps cambia la Francia: la probabile formazione

La Francia si prepara a sfidare l’Italia questa sera nella cruciale sfida di Nations League allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Con Kylian Mbappé assente, il ct Didier Deschamps si affida a un attacco rinnovato, dove Marcus Thuram, attaccante dell’Inter, è il principale candidato per il ruolo di punta centrale. Ecco la probabile formazione.

FRANCIA PROBABILE FORMAZIONE – Un’opportunità speciale per Thuram, che affronterà molti dei suoi compagni di squadra in uno scenario internazionale di grande prestigio. Didier Deschamps sembra intenzionato a schierare Marcus Thuram come unico riferimento offensivo nel 4-2-3-1. L’attaccante dell’Inter ha dimostrato grande adattabilità e incisività in questa stagione, e una prestazione convincente contro gli Azzurri potrebbe consolidare il suo status in nazionale. Tuttavia, l’opzione Randal Kolo Muani rimane sul tavolo, con il ct francese che deciderà all’ultimo momento chi guiderà l’attacco. Alle spalle della punta, Deschamps potrebbe optare per un trio giovane e creativo composto da Michael Olise, Bradley Barcola e Christopher Nkunku. La loro velocità e imprevedibilità rappresentano un’insidia per la difesa italiana. Nonostante la sua convocazione, il secondo rappresentante nerazzurro in rosa, Benjamin Pavard, dovrebbe partire ancora una volta dalla panchina. Al suo posto, nel ruolo di terzino destro, ci sarà Jules Koundé, con Lucas Digne sulla fascia opposta.

Francia, la probabile formazione contro l’Italia

Probabile formazione Francia (4-2-3-1): Maignan; Koundè, Konaté, Saliba, Digne; Tchouameni, Kanté; Nkunku, Olise, Barcola; Thuram.