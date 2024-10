Thuram, i primi messaggi dalla Francia. Novità dall’allenamento

Marcus Thuram è stato convocato dalla Francia in occasione degli impegni di UEFA Nations League. L’attaccante dell’Inter ha subito un piccolo infortunio durante la partita con il Torino, ci sono novità da L’Equipe a riguardo.

CONVOCAZIONE – Marcus Thuram ha raggiunto ieri la Francia nel ritiro a Clairefontaine. Il giocatore non ha rinunciato nonostante il problema alla caviglia. Durante Inter-Torino l’attaccante è uscito prima dal campo probabilmente a causa della botta presa da Maripan nel primo tempo. Ha resistito, ha segnato una tripletta, ha trascinato i nerazzurri e poi ha chiamato Simone Inzaghi per uscire. Gli esami a Milano hanno rassicurato comunque sulla condizione e hanno escluso lesioni ai legamenti della caviglia.

Thuram, le ultime sulle condizioni

LE ULTIME – I primi messaggi dalla Francia non sono proprio rassicuranti. Oggi la nazionale di Didier Deschamps si è allenata a porte chiuse a Clairefontaine e sono arrivate delle novità sui giocatori che saranno presenti in occasione della partita di UEFA Nations League contro Israele. Bradley Barcola è rimasto in palestra, mentre Thuram si è allenato a parte ed ha passato la maggior parte del tempo con il fisioterapista. L’attaccante dell’Inter dunque non è ancora al 100% e rimane in dubbio la sua presenza per la prima gara della Francia.