Thuram, Deschamps preoccupa: «Si allenerà a parte. In dubbio»

Marcus Thuram ha fatto registrare un piccolo problema alla caviglia nella partita vinta dall’Inter contro il Torino. In conferenza stampa Didier Deschamps ha definito l’entità dell’infortunio senza dare rassicurazioni.

PROBLEMA – Le condizioni di Marcus Thuram non sono ancora quelle ideali. L’attaccante dell’Inter si è fatto male contro il Torino sull’entrata killer di Guillermo Maripan nel primo tempo, poi espulso dall’arbitro. Il giocatore dopo quell’intervento ha fatto una tripletta ed è uscito nella ripresa per il fastidio che ha provato alla caviglia. Ancora oggi il giocatore soffre un po’ ed è comunque partito per disputare gli impegni di UEFA Nations League con la nazionale. La Francia lo ha convocato in occasione delle due partite da giocare, una di questa sarà quella odierna con Israele.

Thuram, le ultime da Deschamps sulle condizioni

CONDIZIONI – Thuram lunedì è arrivato a Clairefontaine al ritiro della Francia e da quel giorno si è allenato da solo come Bradley Barcola del PSG. Entrambi hanno avuto problemi e con entrambi lo staff transalpino non ha forzato la mano, fortunatamente per i club. Didier Deschamps, ct della Francia, preoccupa a causa delle sue parole in conferenza stampa: «Marcus Thuram si allenerà separatamente perché ha ancora un fastidio alla caviglia. Rimane in dubbio per la partita. Bradley (Barcola) riprenderà perché non si allena dall’ultima partita (domenica contro il Nizza)».