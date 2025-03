Thuram convocato dalla Francia, Deschamps spiega: «Convocato uno in più»

Thuram è stato ugualmente convocato dalla Francia nonostante da un mese conviva con un problema alla caviglia che non passa. Di questo ne ha parlato Didier Deschamps

UGUALMENTE CONVOCATO – Didier Deschamps ha motivato così la scelta di convocare Marcus Thuram nonostante il problema fisico accusato nell’ultimo mese: «Convocato un giocatore in più? C’è il rischio di squalifiche e c’è anche la situazione legata a Marcus Thuram. Inoltre, volevo che Désiré Doué fosse con noi in questo raduno senza escludere giocatori che erano già presenti in autunno».