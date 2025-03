Thuram, Bisseck e non solo: le Nazionali spremono l’Inter – TS

Inzaghi, che da settimane deve far fronte a numerosi infortuni nella rosa, sperava in un periodo di recupero per alcuni elementi chiave, ma le convocazioni delle selezioni nazionali rischiano di complicare ulteriormente la gestione fisica dei giocatori nerazzurri. Da Thuram a Bisseck, il ritorno di Pavard e la chiamata di Zalewski e non solo: Tuttosport fa il punto sui giocatori nerazzurro convocati.

NUOVI IMPEGNI – Tra i casi più delicati c’è quello relativo a Marcus Thuram. L’attaccante francese da circa un mese convive con un problema alla caviglia, ma nonostante ciò è rimasto sempre a disposizione di Inzaghi, risultando decisivo in più occasioni, compreso il gol segnato nella recente sfida contro il Feyenoord in Champions League. La sua condizione ha alimentato dubbi sulla possibilità di una convocazione con la Francia, tanto che alcuni media transalpini, come L’Equipe, avevano ipotizzato una sua esclusione per permettergli di recuperare al meglio. Didier Deschamps ha deciso di includerlo nella lista per le sfide di Nations League contro la Croazia del 20 e 23 marzo. Ad Appiano Gentile si augurano che il ct francese gestisca con cautela il centravanti, evitando di aggravare il suo problema fisico.

Pavard torna con la Francia. Prima volta per Bisseck!

ALTRI IN NAZIONALE – Un altro giocatore che volerà in nazionale è Benjamin Pavard. Il difensore francese sta vivendo un momento positivo e nelle prossime ore si contenderà con Yann Bisseck un posto da titolare nella sfida di campionato contro l’Atalanta. Per il giovane difensore tedesco, intanto, è arrivata una grande soddisfazione: la prima convocazione con la Nazionale maggiore della Germania. Un riconoscimento importante per il classe 2000, che sta crescendo sotto la guida di Inzaghi e che potrebbe avere un ruolo sempre più rilevante nella seconda parte di stagione.

CASI DELICATI – A destare particolare preoccupazione è la convocazione di Nicola Zalewski da parte della Polonia. L’esterno nerazzurro è ancora indisponibile a causa di un risentimento muscolare al soleo della gamba destra e dovrebbe rientrare solo dopo la sosta della Serie A. La scelta del ct polacco Michal Probierz appare quindi discutibile, soprattutto considerando che la stessa Federazione ha deciso di escludere Piotr Zielinski, anch’egli infortunato, per permettergli di recuperare con calma. C’è grande attesa per scoprire oggi la scelta dell’Italia riguardo l’infortunato Federico Dimarco. Stando alle ultime informazioni, Luciano Spalletti dovrebbe fare a meno di lui, chiamando gli interisti Alessandro Bastoni, Davide Frattesi e Nicolò Barella.