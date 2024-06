Thuram: «Ammiro Giroud! Politica? In Francia situazione grave»

Thuram ha proseguito la sua conferenza stampa, a tre giorni dall’esordio della Francia agli Europei. L’attaccante dell’Inter ne ha approfittato anche per parlare della situazione politica del suo Paese.

IL RUOLO – Dopo aver parlato del passaggio a punta centrale, Marcus Thuram ribadisce i suoi obiettivi per gli Europei: «Io sono qui per fare il massimo, voglio fare del mio meglio per la nazionale. Didier Deschamps mi ha detto di giocare libero, di partecipare alla fase offensiva e di combinare con Ousmane Dembélé e Kylian Mbappé. Mi piace giocare esterno a sinistra, quando sono in nazionale mi metto al servizio della squadra e del gruppo».

L’AVVERSARIO – Thuram elogia Olivier Giroud: «Ho grande ammirazione per questo giocatore. Quando ero a Clairefontaine lo vedevo segnare in Ligue 1 e in Champions League, poter essere con lui ogni giorno è un onore. Ne approfitto finché ci sarà, voglio scoprire tutti i suoi segreti. Ma anche giocare con Mbappé è facile, perché essere complementari di un grande giocatore è un piacere. N’Golo Kanté? La sensazione è che ce ne siano tre in campo (ride, ndr). Da quando è arrivato ha dato una grande mano in ogni allenamento, ci ha ricordato in una settimana perché è uno dei migliori centrocampisti d’Europa».

Thuram e il messaggio politico

LA RISPOSTA – Dopo le elezioni europee, che in Francia hanno visto la vittoria del Rassemblement National (estrema destra), Thuram si espone: «La situazione è molto grave. Ho saputo dell’esito dopo la partita contro il Canada, è stato uno choc per tutto lo spogliatoio. Ma questa è la triste realtà della società odierna: ci sono dei messaggi veicolati tutti i giorni in TV per aiutare questo partito a imporsi. Bisogna andare a votare, per evitare che questo partito non prosegua. Credo che qui dentro tutti la pensino come me, la situazione è grave».