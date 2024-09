Thuram affamato di gol. Dopo l’Inter c’è la Francia: Italia prima nel mirino!

Marcus Thuram diventa il nemico numero uno degli azzurri dell’Inter. Dopo l’esordio bomba in nerazzurro, l’attaccante della Francia mette nel mirino una nuova vittima: l’Italia di Luciano Spalletti.

AVVERSARI – Alle ore 20.45 di venerdì sera il Parco dei Principi di Parigi ospiterà Francia-Italia, prima sfida di Nations League per il Gruppo B, nel quale sono presenti anche Belgio e Israele. Gli azzurri di Luciano Spalletti, dunque, troveranno di fronte un primo avversario non particolarmente semplice da affrontare. La Francia di Didier Deschamps ha numerosi elementi di spessore, uno fra tutti Kylian Mbappé, che stanno vivendo momenti di splendore. È il caso, per esempio, di Marcus Thuram, reduce da un primo blocco di tre partite con l’Inter vissuto da protagonista indiscusso.

Thuram, in Francia-Italia può sfruttare il trend con l’Inter!

MESSAGGIO FORTE – L’esordio stagionale in nerazzurro di Marcus Thuram si è rivelato particolarmente prolifico. Tre gare disputate da titolare, al fianco di Lautaro Martinez ma anche della new entry Mehdi Taremi, e ben quattro gol messi a segno. Il biglietto da visita della sua prima stagione in nerazzurro, d’altronde, parla chiaro: sono stati quindici i gol collezionati, fra competizioni italiane ed europee. Ma adesso, nel suo secondo esordio con l’Inter, Thuram lancia un messaggio ancora più forte: con quattro centri in sole tre partite il francese è pronto a minacciare il resto degli attaccanti in circolazione anche quest’anno. E non solo con la maglia del suo club.

LASCIARE IL SEGNO – Thuram, che di giorno in giorno continua a dimostrare sempre maggiore esperienza ed affidabilità, vuole salire in cattedra anche con la Francia. E quale chance migliore se non la prima che sta per presentarsi sul piatto dell’attaccante. Contro l’Italia, nella quale potrebbe sfidare ben tre compagni dell’Inter, Thuram ha l’occasione di sfruttare il positivissimo trend nerazzurro e lasciare il segno anche con la propria Nazionale. La voglia di riscatto è tanta, soprattutto dopo non essere riuscito a incidere in estate, nelle quattro partite di Euro 2024 nelle quali Deschamps lo ha chiamato in causa. Spalletti, dunque, non può che guardarsi le spalle, perché Thuram ha una nuova vittima nel mirino.