Taveri: «L’Argentina con Messi, Lautaro Martinez e Di Maria può vincere!»

L’Argentina è sicuramente una delle nazionali favorite per il Mondiale in Qatar. La Nazionale di Scaloni, come riporta anche Taveri, può contare su un trittico di grande livello: Messi, Lautaro Martinez e Di Maria

GRANDE ATTACCO − A pochi giorni dall’inizio del Mondiale, si annidano le prime voci su chi potrebbe vincerlo. Così il giornalista Mino Taveri durante Sport Mediaset: «Leo Messi parla di ultima chance della carriera, ultima spiaggia. Il Mondiale però si vince anche con un attacco di grande portata e non solo a parole, quello dell’Argentina è composto da Messi, Di Maria e Lautaro Martinez. Ci sono anche Joaquin Correa e il Papu Gomez».