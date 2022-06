Tarkovic (CT Slovacchia): «Skriniar? L’infortunio non ci ha aiutati»

Serata storta per la Slovacchia, che ha perso 0-1 a Trnava col Kazakistan in UEFA Nations League e ha pure visto Skriniar uscire per infortunio (vedi articolo). Sul difensore dell’Inter si è espresso il CT Tarkovic nel post partita.

IL RAMMARICO – Stefan Tarkovic non è contento per il risultato della Slovacchia: «Perdere in casa contro il Kazakistan è molto difficile e umiliante per me. Abbiamo avuto difficoltà in fase offensiva, l’approccio non era stato negativo. Abbiamo subito il gol e questo ci ha messi in ginocchio. Anche l’infortunio di Milan Skriniar non ci ha aiutati. Dopo l’intervallo ci siamo ripresi, abbiamo sviluppato occasioni ma purtroppo non siamo riusciti a segnare».

Fonte: sport.aktuality.sk