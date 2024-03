Taremi torna a giocare titolare! In campo con l’Iran

Durante la sosta per le Nazionali, non solo amichevoli e partite valide per l’Europeo del 2024. Ci sono anche le partite di qualificazione ai Mondiali del 2026, e in Asia in particolare si giocherà la seconda fase. In campo tra pochi minuti l’Iran che non rinuncia a Mehdi Taremi, prossimo attaccante dell’Inter.

DA TITOLARE – Mehdi Taremi torna a giocare una partita da titolare e lo fa con il suo Iran, impegnato alle 17 contro il Turkmenistan. L’attuale attaccante del Porto prossimo all’approdo in nerazzurro al termine di questa stagione, giocherà in attacco al fianco del romanista Azmoun. L’Iran è attualmente secondo in classifica e vuole avvicinarsi quanto più possibile, e se è il caso anche superare, l’Uzbekistan attualmente primo a quota 7 punti.

Di seguito la formazione ufficiale dell’Iran (4-4-2): Behranvand; Hardani, Kaanani, Hazbavi, Mohammadi; Gholizadeh, Ezatolahi, Ghoddos, Mohebi; Taremi, Azmoun.