Taremi polemico: «Iran-Qatar non una rivincita. Non stiamo bene»

Alle ore 18 Mehdi Taremi scenderà in campo nella gara tra Iran e Qatar, che vale per la qualificazione ai Mondiali del 2026. Il calciatore dell’Inter ha rilasciato dichiarazioni piuttosto polemiche ai giornalisti locali.

MOMENTO NEGATIVO – Nelle scorse tre partite l’Iran ha segnato molto poco. Due gol all’attivo che sono valse due vittorie, ma un pareggio deludente nell’ultimo match con l’Uzbekistan. La nazionale asiatica è al secondo posto del gruppo A della competizione valida per la qualificazione ai Mondiali del 2026. Ha 7 punti e dista una sola lunghezza per ora dalla prima.

Taremi, oggi Iran-Qatar e ricordi non piacevoli

LA PARTITA ODIERNA – Mehdi Taremi comunque non è soddisfatto delle prestazioni dei suoi. Il giocatore dell’Inter ha detto nello specifico: «La partita dell’Iran contro il Qatar non ha assolutamente un sapore di rivincita, abbiamo perso una partita in Coppa d’Asia che dovevamo vincere e anche se vinciamo stavolta nulla sostituirà quella sconfitta. Non siamo stati bravi nelle ultime partite anche se non abbiamo subito gol, non siamo in buone condizioni». Taremi ci ha tenuto a ribadire che la gara odierna con il Qatar non sarà una rivincita, ricordando la sconfitta nell’ultima Coppa d’Asia per 3-2 in rimonta alle semifinali. Una vittoria alle ore 18 di questo pomeriggio darebbe un grande slancio al calciatore dell’Inter per i prossimi Mondiali.