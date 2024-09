Taremi, inizia il percorso verso i Mondiali: zero sorprese con l’Iran

Iniziano le qualificazioni asiatiche in vista dei prossimi Mondiali del 2026, che si terranno negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. Scenderà in campo, oggi, anche Mehdi Taremi, titolare con il suo Iran.

PERCORSO – Comincia per Mehdi Taremi e il suo Iran la corsa alla qualificazione verso i prossimi Mondiali del 2026. Il nuovo attaccante dell’Inter sarà regolarmente in campo nella sfida che la sua rappresentativa affronterà – alle ore 18 italiane – in casa contro il Kyrgyzstan. A fargli compagnia in attacco ci sarà un’ex conoscenza della Serie A, ovvero Serdar Azmoun, che gioca ora in Arabia Saudita dopo un’esperienza non felicissima con la maglia della Roma.

Iran-Kyrgyzstan: la formazione ufficiale dei padroni di casa (con Taremi)

IRAN – Questa la formazione dell’Iran per la sfida in programma alle 18: Beinaravand, Khalilzadeh, Mohammadi, Hazbavi, Yousefi; Ghayedi, Gholizadeh, Ghoddos, Noorafkan; Azmoun, Taremi.