Taremi finisce male Iran-Siria: espulso! E la partita non termina

Taremi conclude in anticipo Iran-Siria, con un incredibile cartellino rosso. Per l’attaccante, prossimo acquisto dell’Inter, non ci sarà la possibilità di giocare i tempi supplementari.

VEDE ROSSO – Stanno iniziando i tempi supplementari di Iran-Siria (1-1 alla fine di quelli regolamentari), ultimo degli ottavi di finale di Coppa d’Asia, ma Mehdi Taremi non li giocherà. L’attaccante che dalla prossima stagione giocherà – presumibilmente – nell’Inter è stato espulso dall’arbitro nel primo dei dieci minuti di recupero. Ammonito per simulazione all’81’, appena superato il 90′ ha commesso un fallo su Alaa Al Dali che gli è valso il secondo giallo. Taremi aveva sbloccato il risultato su rigore al 35′, poi sempre dal dischetto la Siria (allenata dall’ex Inter Héctor Cuper) ha pareggiato al 62′ con Omar Khrbin. Ora supplementari ed eventuali rigori, senza Taremi che salterà i quarti di finale nel caso in cui l’Iran dovesse passare il turno.