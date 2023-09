Svizzera, Yakin di parola e Inzaghi sorride: Sommer in panchina!

La Svizzera di Sommer affronta l’Andorra per le qualificazioni agli Europei 2024. Il portiere dell’Inter, come noto già da ieri, non sarà titolare. Una buona notizia dunque per Inzaghi in vista del derby con il Milan

DI COMUNE ACCORDO – La Svizzera di Murat Yakin affronta alle 20.45 l’Andorra per le qualificazioni agli Europei 2024. Come annunciato ieri dal Commissario Tecnico svizzero, il nerazzurro Yann Sommer non scenderà in campo e al suo posto tra i pali ci sarà Mvogo. Yakin ha parlato di una scelta concordata con il numero dell’Inter e certamente a Simone Inzaghi non dispiacerà in vista della sfida al Milan in programma sabato. Di seguito le formazioni ufficiali:

SVIZZERA (3-4-1-2): Mvogo; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Steffen, Freuler, Xhaka, Vargas; Shaqiri; Itten, Amdouni.

ANDORRA (5-4-1): Alvarez; San Nicolas, Llovera, Alavedra, Guillen, Ildefons Lima; Marc Garcia, Vales, Rebes, Cervos; Vales