La Svizzera vince facile, Sommer resta fuori col… giallo!

La Svizzera batte Andorra 3-0 nelle qualificazioni agli Europei in Germania del prossimo anno. Sommer resta in panchina, ma c’è una particolarità legata alla sua partita.

IL SUCCESSO – Ci mette quarantanove minuti per sbloccare la partita contro la modesta nazionale di Andorra, ma alla fine la Svizzera vince. Il 3-0 di Sion lo apre Cedric Itten al 49′, poi raddoppia Granit Xhaka all’84’. Di un ex Inter come Xherdan Shaqiri, su rigore al 93′, il definitivo tris che vale la conferma al primo posto nel girone. Yann Sommer, come già anticipato ieri dal commissario tecnico Murat Yakin, resta in panchina ma curiosamente al 71′ è ammonito lo stesso per proteste.