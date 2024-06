Svizzera e Sommer vicini agli ottavi di finale! Pari con la Scozia

La Svizzera pareggia per 1-1 contro la Scozia nel gruppo A e si avvicina sempre di più alla qualificazione agli ottavi di finale degli Europei. Buona prestazione per Yann Sommer, portiere dell’Inter.

QUALIFICAZIONE – La Svizzera ottiene un ottimo pareggio contro la Scozia con il risultato di 1-1. Gli elvetici riescono a rispondere al forcing degli avversari, obbligati a vincere per costruirsi una possibilità di passare il turno da secondi in classifica. Adesso la Scozia dovrà fare un’impresa per sperare negli ottavi di finale, che la Svizzera vede invece veramente vicini. Scott McTominay ha aperto la serata con il suo gol, in cui ha avuto una parte importante anche il difensore Fabian Schar. Notevolmente sfortunato il giocatore del Newcastle. Al minuto 26 ha pareggiato ancora Xherdan Shaqiri, che non smette mai di sorprendere nonostante l’età. Segna da sei competizioni internazionali consecutive e da tre edizioni di Europei in fila. Un giocatore storico, passato tra l’altro anche dall’Inter. Alla fine del primo tempo viene annullato il gol del vantaggio a Dan Ndoye, all’80’ ne viene tolto un altro a Breel Embolo per fuorigioco. Per il portiere dell’Inter, Yann Sommer, altri 90 minuti in campo da titolare. Svizzera a quota 4, Scozia ad 1 punto e con la sfida all’Ungheria all’ultima giornata.