Svizzera-Italia, sempre solo Barella dell’Inter dal 1′? Le probabili formazioni

Svizzera-Italia si giocherà stasera alle ore 20.45 a Basilea, come scontro diretto per il primato nel Gruppo C delle qualificazioni ai Mondiali. Dei tre dell’Inter Mancini sembra intenzionato a schierare, di nuovo, il solo Barella. Ecco le probabili formazioni.

POCHI CAMBI – Niente da fare per Alessandro Bastoni e Stefano Sensi, partiranno dalla panchina anche in Svizzera-Italia. Per il big match di stasera (ore 20.45) Roberto Mancini conferma in blocco centrocampo e attacco, quindi con la presenza di Nicolò Barella per i tre dell’Inter. L’unico dubbio in mezzo è legato a Marco Verratti, che non è al meglio e nel caso è pronto Manuel Locatelli. Due cambi dietro, col ritorno da titolare di Giorgio Chiellini per Francesco Acerbi e a destra Giovanni Di Lorenzo rileva Alessandro Florenzi, insufficiente nel deludente 1-1 di giovedì a Firenze contro l’Armenia.

SVIZZERA-ITALIA – LE PROBABILI FORMAZIONI

Svizzera (3-5-2): Kobel; Elvedi, Schar, Akanji; Widmer, Zakaria, Sow, Freuler, Rodriguez; Zuber, Seferovic. Commissario tecnico: Yakin

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. Commissario tecnico: Mancini