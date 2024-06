Svizzera-Austria, Arnautovic sfida Sommer: ma uno solo in campo

Altra serata di amichevoli in vista di EURO 2024: alle 18 è in programma Svizzera-Austria, con Marko Arnautovic che sfida Yann Sommer. Uno solo dei due dell’Inter, però, partirà da titolare in campo.

UNO CONTRO UNO – Svizzera-Austria questa sera sarà una delle sfide di preparazione per EURO 2024, con calcio d’inizio previsto alle ore 18. Una gara che interessa da vicino anche l’Inter, dal momento che sarà un vero e proprio faccia a faccia tra Yann Sommer e Marko Arnautovic. A scendere in campo da titolare dal primo minuto, però, sarà soltanto il portiere elvetico: l’attaccante, infatti, partirà soltanto dalla panchina. Prevedibile, però, il suo ingresso in campo a gara in corso.