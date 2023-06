Super Croazia, Olanda KO d.t.s: finale Brozovic. Finalina Dumfries

Finisce 2-4 Olanda-Croazia dopo i tempi supplementari. Brozovic vola in finale di Nations League, finalina terzo/quarto posto per Dumfries

PARI IN EXTREMIS − Al de Kuip va in scena la prima semifinale di Nations League, quella tra i padroni di casa dell’Olanda e la Croazia. Domani toccherà a Spagna e Italia ad Enschede. Partita intensa tra tulipani e biancorossi, giocata a buon ritmo. L’Olanda gioca più in verticale, sfruttando i lanci lunghi per la velocità di Malen da un lato e Xavi Simmons dall’altro; la Croazia va più di fraseggio con i tre tenori Modric, Brozovic e Kovacic. La prima palla-gol è di marca orange alla mezz’ora con Koopmeiners, che lanciato da Ake spara alto davanti Livakovic. Tre minuti più tardi, arriva la rete dei padroni di casa. Bell’azione sviluppata da Xavi Simmons, de Jong e Malen, a concludere in rete ci pensa proprio quest’ultimo per l’1-0. La reazione della Croazia arriva nella ripresa. Dopo quattro minuti di secondo tempo, Kramaric sfiora il pareggio, ma il suo tiro a giro non trova di poco la porta. Ma al 54′ ecco l’1-1. Ingenuità di Gakpo che stende Modric in area di rigore, dal dischetto non sbaglia Kramaric. Al 72′, la Croazia passa in vantaggio: azione insistita da destra verso sinistra, Ivanusec punta Dumfries, cross in mezzo e super girata di Pasalic per l’1-2. Nel finale, pericolosi prima Gakpo e poi Aké, ma la Croazia si salva. Al 95′ Noa Lang manda la partita ai supplementari. Dumfries esce dopo i tempi regolamentari, continua invece Brozovic.

Tempi supplementari

PRIMO TEMPO − La Croazia parte fortissima e al 98′ trova il gol del 3-2: il neo-entrato Petkovic prende palla sulla trequarti, punta van Dijk e col destro trova una super conclusione a battere Bjilow. La Croazia vicina al quarto gol prima con il rischio autogol di de Jong e poi con un tiro-cross di Brozovic.

SECONDO TEMPO − Olanda che si riversa in avanti alla ricerca del pareggio. Clamorosa occasione ancora sui piedi di Lang che al 110′ manca a porta vuota il 3-3. Cinque minuti dopo, incredibile palla-gol per la Croazia con Pasalic che becca la traversa a porta libera. Nel finale, Malacia stende Petkovic e l’arbitro fischia il secondo rigore della serata croata: Modric fa 2-4 e chiude tutto!