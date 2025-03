Sucic entra nel finale. Croazia-Francia certifica ritorno alla normalità!

Petar Sucic è entrato nei minuti finali del match vinto dalla Croazia contro la Francia con il punteggio di 2-0. Il suo ingresso certifica la fine definitiva di un periodo che gli ha impedito di proseguire nel proprio percorso di crescita.

IL RIENTRO – Petar Sucic è stato inserito all’85’ della sfida che la Croazia ha vinto contro la Francia per 2-0. Nella gara, valida per l’andata dei quarti di finale di Nations League, che ha visto salire in cattedra l’infinito Ivan Perisic, il futuro calciatore dell’Inter ha potuto nuovamente respirare l’aria della sua Nazionale dopo un periodo tormentato sul piano delle proprie condizioni fisiche. Il centrocampista della Dinamo Zagabria, infatti, è stato costretto a saltare gli ultimi impegni di Nations League della sua compagine a causa di un problema al metatarso. Negli ultimi mesi il graduale rientro in campo con la squadra croata, cui è ora seguito il ritorno sul rettangolo di gioco con la propria Nazionale.

Sucic e il futuro all’Inter: aspettative alte

IL FUTURO – Sucic farà il suo esordio con la maglia dell’Inter, se tutto andrà per il verso giusto, in occasione del Mondiale per Club estivo. Il calciatore croato avrà subito l’occasione di imporre il proprio timbro in un contesto di grande valore per il club nerazzurro. Con la possibile partenza di Davide Frattesi in estate, poi, il ruolo di Sucic potrà acquisire un significato diverso. Nella consapevolezza che la duttilità e le qualità tecniche di cui è in possesso possano dare al tecnico Simone Inzaghi opzioni importanti in vista degli impegni futuri.