Sucic firma con l’Inter e poi in campo nella goleada della Croazia!

La Croazia vince 7-0 contro Gibilterra nella gara di esordio delle qualificazioni ai Mondiali del 2026. Il neo interista Sucic ha giocato un tempo.

VITTORIA LARGHISSIMA – La Croazia di Petar Sucic, neo acquisto dell’Inter, esordisce fuori casa sul campo di Gibilterra nelle partite di qualificazione per i Mondiali del 2026. I croati di Dalic se la vedranno successivamente contro Repubblica Ceca, Montenegro e Far Oer. Non c’è partita all’Estadio Algarve, perché la nazionale croata è di un altro livello e vince con tantissimi gol di scarto. Già nel primo tempo, la Croazia chiude i giochi dilagando con i gol di Pasalic, Budimir, che chiudono la prima frazione di gioco sul 2-0. Nella ripresa, Gibilterra sbatte contro un uragano. All’ora di gioco arriva lo 0-3 di Ivanovic su assist dell’ex Inter Ivan Perisic. Lo stesso Ivanovic tre minuti più tardi fa 0-4. Nel finale, si aggiungono al festival del gol anche Ivan Perisic e poi Ante Kramaric, con due gol. Il finale è addirittura di 7-0. Insomma, una vittoria larghissima per la Croazia. Ma d’altronde sulla carta non c’era partita. Per Sucic 45′ di gioco. Ma giustamente la nazionale di Dalic non si è fermata perché la differenza reti conterà tantissimo alla fine dei giochi. Lunedì, ci sarà un match sicuramente più insidioso contro la Repubblica Ceca, che sa già di scontro diretto.

GIBILTERRA-CROAZIA 0-7

28′ Pasalic, 30′ Budimir, 60′ e 63′ Ivanovic, 73′ Perisic, 77′ e 80′ Kramaric.