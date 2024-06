Spalletti su Barella: «Ecco cosa dicono i medici. Lista definitiva? C’è tempo»

Spalletti ha parlato dopo l’amichevole della Prima Squadra dell’Italia contro l’Italia Under 20. Il Commissario Tecnico azzurro, che dopo il test contro la Turchia di Calhanoglu si è detto soddisfatto, è in apprensione per le condizioni di Barella. Di seguito le sue dichiarazioni in conferenza stampa

SITUAZIONI – Luciano Spalletti si prepara all’esordio a Euro 2024 con qualche situazione da risolvere. Il Commissario Tecnico azzurro, che ha parlato in conferenza stampa dopo il test contro l’Italia Under 20, deve decidere chi mandare a casa prima della partenza per la Germania. Il primo pensiero però va a Nicolò Barella, assente ieri contro la Turchia per via di un affaticamento. Spalletti non nasconde la preoccupazione.

Spalletti in apprensione per le condizioni di Barella in vista di Euro 2024

APPRENSIONE – Spalletti parla così della situazione legata a Barella: «Mi fido dei medici e mi hanno detto che Barella recupererà per l’Europeo, sono fiducioso. Poi però c’è da vedere lo sviluppo delle cose. La lista però va data il 7, non serve avere fretta. Ho già deciso chi portare, ma ci sono 2-3 situazioni da sistemare tra cui quella di Meret».

TEMPO – Spalletti si prende dunque tutto il suo tempo per decidere la lista definitiva dei convocati e cerca di essere ottimista riguardo a Barella. Il centrocampista dell’Inter dovrebbe recuperare in tempo, altrimenti sarebbe un’assenza davvero pesante che andrebbe ad aggiungersi a quelle di Francesco Acerbi e Giorgio Scalvini. Nelle prossime ore ne sapremo di più.