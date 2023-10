Spalletti studia i 6 dell’Inter: un ballottaggio in Italia-Malta, 2 rinviati – CdS

Sono ben sei i convocati dell’Inter con l’Italia, con Spalletti che potrebbe usarli tutti durante questa sosta. C’è qualche ballottaggio già per la prima partita, sabato contro Malta, con l’Inghilterra come alternativa: lo scrive il Corriere dello Sport.

GLI IMPIEGHI – Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Federico Dimarco sono tre certezze di Luciano Spalletti per Italia-Malta, sabato alle 20.45 a Bari. Per la prima delle due partite degli Azzurri in questa sosta di ottobre il commissario tecnico punta sul blocco dell’Inter, tenendo in considerazione tutti e sei i convocati. Matteo Darmian è in ballottaggio con Giovanni Di Lorenzo per il ruolo di terzino destro, già in vista di dopodomani. Francesco Acerbi e Davide Frattesi non sono indicati fra i titolari di Spalletti per sabato, ma il Corriere dello Sport afferma come se non dovessero partire dal 1′ contro Malta lo farebbero martedì a Wembley in Inghilterra-Italia.

Fonte: Corriere dello Sport – f.p.