Spalletti spiega: «Modulo per far sentire meno sola la punta!»

Luciano Spalletti ai microfoni della Rai ha spiegato le motivazioni alla base del modulo scelto quest’oggi per Croazia-Italia. Il suo intervento a ridosso del match.

PARTITA – Luciano Spalletti ha voluto portare una rivoluzione all’ultima giornata del gruppo B degli Europei. In vista di Croazia-Italia ha deciso di tornare a giocare con la difesa a tre, affiancando una seconda punta a Mateo Retegui. Diverse sorprese, tra cui le assenze di Federico Chiesa e Gianluca Scamacca. Il ct spiega tutto così: «Io analizzo sempre le partite, pure quelle passate. Per quello che si è visto siccome possiamo subire il palleggio della Croazia avevo l’esigenza di far sentire meno sola la prima punta. Avevo anche l’esigenza dei tre centrali per evitare gli inserimenti delle mezzali. Avevo paura si svuotasse troppo il centro, con i tre difensori posso risolvere la situazione. Penso di avere a che fare con calciatori che sanno gestire le partite, per cui non vado a scombussolare totalmente la squadra. Si passerà molto dal possesso palla, ci manca solo un esterno che può saltare l’uomo. Abbiamo Pellegrini, Barella, abbiamo due esterni con qualità per arrivare sul fondo e fare un lavoro offensivo corretto». Spalletti si fida dei suoi, manca meno di un’ora alla partita decisiva per la qualificazione agli ottavi di finale.