Spalletti: «La Spagna ha meritato. Poco da dire, noi inferiori»

Archiviata l’amara sconfitta contro la Spagna, in conferenza ha parlato Luciano Spalleti. Il Ct della Nazionale italiana ha ammesso l’assenza di idee nell’Italia.

ERRORE – Luciano Spalletti, al termine della sconfitta contro la Spagna per 1-0, ha commentato lo stop contro gli iberici. Tanti gli errori da parte dell’Italia che non è riuscita a imporsi in una partita a senso unico. Queste le parole del Ct azzurro in conferenza come riportato da Sportitalia: «Risultato? La Spagna ha meritato di vincere, una partita meritata, noi non siamo mai stati dentro la partita. Non siamo mai riusciti a creare delle situazioni di contesto di gioco corrette per andarsi a confrontarsi con un calcio di questi livelli. Chiaro che se regali, gli spagnoli gli spazi se li sanno prendere anche nel comportamento di squadra. Se poi in un paio non si riesce a essere nella partita loro ci costruiscono questa possibilità di prendere in mano la partita e di giocarla tranquillamente».

Crolla l’Italia: Spalletti lo sa

INFERIORI – Come spiegato in conferenza stampa, Spalletti ha capito l’errore dei suoi: «Come squadra siamo stati a un livello inferiore, quando poi abbiamo tentato di giocarla la partita sono state reazioni lunghe e compassate. Io probabilmente dovevo cambiare qualcosa per quello che si è visto, però non è dipeso da un paio di giocatori. Quando ci sono stati 4-5 calciatori freschi si è visto che ci si poteva incastrare meglio con la Spagna. Alcuni non avevano recuperato, poi se non riesci a prendere la partita in mano».