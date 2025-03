Spalletti: «Germania-Italia, all’andata possibilità di vittoria. Ci saranno cambi»

Spalletti ha parlato in vista del ritorno di Nations League contro la Germania in programma domenica sera. Il tecnico della Nazionale italiano, che deve ribaltare la sconfitta di San Siro, anticipa dei possibili cambi di formazione, che potrebbero riguardare anche i giocatori dell’Inter.

LA PARTITA – Luciano Spalletti, tecnico dell’Italia, ha rilasciato un’intervista a Viva Azzurro, in vista del ritorno di domenica sera a Dortmund contro la Germania. Il CT azzurro si è detto soddisfatto della partita disputata dalla squadra a San Siro, nonostante la sconfitta per 2-1: «Ci sono delle sconfitte che vanno fatte sembrare cose che non sono mai avvenute e questa è un po’ una di quelle. Perché abbiamo accettato di fare la partita a tutto campo uomo contro uomo contro calciatori di livello fisico imponente, lo abbiamo fatto bene giocando dal basso e creando situazioni per fare gol. In alcuni momenti abbiamo sofferto, però non abbiamo concesso quasi niente eccetto un paio di disattenzioni. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare e abbiamo avuto le situazioni per vincere la partita».

CAMBI IN VISTA – Spalletti ha poi annunciato che domenica è pronto a effettuare alcuni cambi di formazione rispetto alla gara di andata. Se Davide Frattesi spera di ottenere una maglia da titolare, è abbastanza improbabile che l’allenatore ex Napoli rinunci agli altri due calciatori dell’Inter: Alessandro Bastoni e Nicolò Barella: «Cambi? Più o meno quattro. Di partenza si va a tentare di riproporre le stesse cose, sono convinto che se riusciremo ad avere lo stesso comportamento di giovedì il risultato sarà diverso».