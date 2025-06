Spalletti sincero: «Non sono riuscito a fare il CT dell’Italia! Vedo gente contenta»

Luciano Spalletti si è pronunciato nel pre-partita di Italia-Moldavia, sfida valida per la seconda giornata delle qualificazioni ai Mondiali del 2026. Di seguito le sue parole.

IL COMMENTO – Luciano Spalletti si è così espresso a Sky Sport prima del fischio d’inizio di Italia-Moldavia: «La riunione tecnica di oggi è stata bellissima, perché la dovevo fare in modo impeccabile e perché permane il dispiacere di dover lasciare la Nazionale. Ai miei calciatori ho chiesto di farmi concludere quest’avventura con una vittoria, sarebbe stimolante ricevere questo regalo. L’atmosfera di stasera è quella di un ambiente nel quale ci si trova bene e ci si racconta la verità. Si è avuto un rapporto intenso, quello che è successo lo abbiamo raccontato in maniera cristallina. Addio? La forma può cambiare, ma la sostanza è sempre la stessa. Tutti facciamo parte di questa famiglia, per cui abbiamo interpretato così la scelta. La gente è stata contenta delle modalità, perché ha apprezzato che io non sia più l’allenatore dell’Italia, dati i risultati ottenuti. Dal mio punto di vista, resta un rapporto profondo con questi ragazzi».

Spalletti sulle difficoltà da allenatore dell’Italia

LA VISIONE – Spalletti ha poi proseguito: «Ho tentato di fare il CT, ma non ci sono riuscito. C’è poco da fare, i risultati sono quelli, anche se non sono stato fortunato negli episodi. Ricordo una partita in cui vincevamo 2-0 e che è finita 2-2, ma anche tutti gli infortuni capitati in maniera ravvicinata. Il gruppo andrà al Mondiale, ne sono convinto».