Spalletti: «Italia, se non abbiamo scelte è difficile! Spagna più forte»

Spalletti commenta la partita persa dall’Italia per 1-0 contro la Spagna. Il commissario tecnico degli Azzurri è molto deluso per l’atteggiamento.

SCONFITTA BRUTTA – L’Italia perde 1-0 contro la Spagna e dovrà giocarsi l’accesso agli ottavi degli Europei lunedì contro la Croazia. Le parole di Luciano Spalletti a Rai Sport: «Loro erano molto più freschi di noi. Noi spesso letture ritardate, è stata una condizione generale che si è vista. Si poteva fare qualcosa di diverso? La chiave del problema è sempre la stessa, cioè che noi eravamo sotto livello per reazione, per accompagnare e per ritornare poi sui retropassaggi a riguadagnare posizioni basse. Erano più freschi di noi e ci hanno creato problemi dal punto di vista di velocità di scelte: si è visto».

Spalletti condanna l’attacco dopo Spagna-Italia

NEANCHE UN TIRO IN PORTA – Spalletti sul reparto offensivo, trovando buone notizie solo dai subentrati: «Quando si è messo con tre-quattro giocatori più freschi abbiamo recuperato dei palloni più avanti e creato delle situazioni che ci potevano portare anche a pareggiarla da ultimo. Però loro sono stati più forti di noi e hanno vinto meritatamente. La Croazia? Pressione… dipenderà da come ci si arriva noi. Perché poi la differenza la facciamo sempre noi, con quella che è la possibilità di scelte che abbiamo di giocare la palla. Se non abbiamo scelte diventa difficile».