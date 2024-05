Spalletti: «Italia, blocco Inter fondamentale! Menomale ci sono loro»

Durante gli European Globe Soccer Awards, tenutisi nell’elegante cornice di Cala Di Volpe, Luciano Spalletti ha elogiato l’Inter per il significativo contributo all’Italia in vista dell’Europeo 2024.

BLOCCO INTER – Con ben sei giocatori convocati nella rosa dell’Italia, l’Inter dimostra ancora una volta la qualità e la profondità del suo organico. Di questo ne ha parlato Luciano Spalletti, che si è complimentato con la società nerazzurra: «Il blocco Inter è stato fondamentale per noi, è menomale che c’è l’Inter che crede ancora nel talento italiano, perché ce ne sono tanti. Bisognerebbe dargli un po’ più di spazio e strutturare nella testa di questi ragazzi una crescita fatta bene per diventare poi campioni. Chiaro che avere sei della stessa squadra per noi è tanta roba».

Convocati Italia, adesso diverso

GRAZIE INTER – Prima della cerimonia di premiazione, Spalletti ha avuto parole di apprezzamento per il club nerazzurro: «Non è come una volta che una Nazionale era formata da tre club: Juventus, Inter e Milan. Ora ci sono giocatori del Genoa, Bologna e tutte le parti. Per cui avere qualcuno che giocando si guarda attorno e si riconosce in squadra, penserà: “ci si può fidare perché lo abbiamo fatto vedere con la vittoria del campionat2. Questo diventa poi un vantaggio. Il blocco Inter ha una mentalità come in passato il blocco Juventus. Attraverso questa amicizia e relazione che hanno dentro il loro club dovrà poi estendersi anche all’interno del gruppo Italia».