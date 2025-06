Spalletti in bilico! L’Italia vaglia due nomi, incluso ex Inter – Sky

Luciano Spalletti potrebbe lasciare l’Italia prima del termine delle qualificazioni ai Mondiali del 2026. In caso di addio, due i nomi in pole per sostituirlo.

LA SITUAZIONE – Luciano Spalletti rischia di perdere la panchina dell’Italia a causa del pesante ko esterno contro la Norvegia per 0-3. Il tecnico toscano non lascerà, in ogni caso, il ruolo prima della sfida contro la Moldavia. Sarà infatti dopo quest’incontro che si verificherà l’incontro decisivo con il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, nel corso del quale ci sarà un confronto diretto per individuare la soluzione migliore per il futuro della Nazionale. Il rischio di una terza mancata qualificazione ai Mondiali è reale, per cui ogni opzione è al momento contemplata.

Spalletti a rischio addio: l’Italia valuta due sostituti!

LE ALTERNATIVE – Come riferito da Sky Sport, le due figure su cui l’Italia concentrerebbe la sua attenzione in caso di separazione da Spalletti sono quelle di Stefano Pioli e Claudio Ranieri. Il primo dovrebbe liberarsi dall’Al-Nassr, squadra saudita con cui il feeling non è mai realmente nato; il secondo dovrebbe trovare un accordo con i Friedkin, che l’hanno assunto nel ruolo di consulente della Roma per ogni questione sportiva. Prima di definire tale eventuale scelta, l’Italia deve decidere se e come proseguire la propria storia con Spalletti. L’impressione è che i prossimi giorni saranno decisivi per la decisione finale, con un “passo indietro” del toscano che è bene non escludere.