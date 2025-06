Spalletti in bilico? Gravina: «Italia può perdere, ma così è inaccettabile!»

L’Italia perde 3-0 contro la Norvegia nella sfida qualificazione al Mondiale. Luciano Spalletti ora rischia la panchina? Le parole del presidente della FIGC, Gabriele Gravina, in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Modavia.

ALTRA GRANDE SFIDA – Mancano poco più di 24 alla seconda gara dell’Italia nel girone di qualificazione ai mondiali di calcio del 2026. Sconfitta che, tra le altre cose, rischia anche di compromettere la vittoria del girone per gli uomini di Spalletti e che potrebbe portare a dover affrontare i playoff. Gabriele Gravina torna a parlare dopo il 3-0 incassato dalla Nazionale a Oslo. Il presidente della FIGC, ospite del Festival della Serie A in corso di svolgimento a Parma: «La Norvegia ha avuto crescita esponenziale, ora è tra le più forti in senso assoluto. Oggi rappresenta qualità straordinarie. In questo momento è più forte di noi. Si può anche perdere però bisogna capire come si perde, perché così è inaccettabile. Il nostro campionato ci ha consegnato giocatori stremati. Molti giocatori sono arrivati pochi giorni prima della partenza, non si può preparare una partita contro una corazzata in così poco tempo. È evidente che se perdi giocatori per infortunio su cui avevi lavorato in avvicinamento alla qualificazione al mondiale se la partita non è stata sentita come avremmo dovuto è un problema. Non voglio nemmeno pensare a un’Italia senza Mondiale».

La maglia dell’Italia ha un peso non indifferente

QUESTIONE DI ATTEGGIAMENTO – Gravina si unisce alle parole di Baldini ieri dopo la promozione in Serie B, facendo riferimento all’Inter: «È stata percepita l’importanza della partita? Sperò di sì. In caso contrario ci sarebbe da fare un’analisi molto più profonda: se perdi 8-9 calciatori su cui hai lavorato con un progetto tecnico-sportivo di avvicinamento alla qualificazione al Mondiale, che per noi è un obiettivo straordinario da centrare comunque, e non è stata sentita come doveva, c’è da fare un’analisi diversa. A mio avviso dobbiamo lavorare: la maglia azzurra non è un colore, è un’eredità e dobbiamo fare capire questo ai nostri ragazzi. È la storia scritta da uomini che hanno lottato, che sono caduti, che hanno vinto e che hanno rialzato le sorti di un intero Paese. Quella maglia non si indossa con il corpo, ma con l’anima: quando la indossi porti il peso di tanti cittadini, e non è una maglia che ti appartiene, ma che ti viene prestata. Te la prestano i vecchi campioni dell’82 o del 2006, ma anche i bambini che ti guardano perché hanno voglia un giorno di poterla indossare».

Rottura tra Spalletti e il gruppo Italia? Risponde Gravina

CASO ACERBI – Gravina parla così riguardo la possibile “rottura” tra Spalletti e lo spogliatoio, facendo riferimento anche a quanto successo con Francesco Acerbi: «Non credo, ho parlato a lungo con il ragazzo e in queste ultime ore con Spalletti. Non c’è spaccatura, c’è non molta lucidità dovuta a stanchezza fisica e a progettualità innovative che non abbiamo mai vissuto. I vecchi campioni non hanno mai vissuto l’intensità di questo calendario: l’11 diversi calciatori partono per il nuovo Mondiale per club, è una novità assoluta. Non c’è spazio per le competizioni, e la sommatoria di tutti questi elementi ha generato stanchezza fisica. È la prima di otto partite, non tutti sanno che non valgono gli scontri diretti in caso di arrivo a pari punti, ma la differenza reti: giochiamo! Noi dobbiamo andare al Mondiale, non piangersi addosso».

Ottimi risultati nei settori giovanili italiani, ma non basta

LAVORO SUI GIOVANI – : «Non voglio elogiare il nostro operato, ma è assurdo non valorizzare aspetti progettuali di un percorso cha ha portato alla prima vittoria storica dell’Under 17 in Europa, e a tanti altri risultati. Pensate davvero che, dopo aver abbandonato per ragioni anagrafiche grandissimi campioni, l’Italia potesse vivere di rendita sulla sua storia? No, la storia si costruisce: non si tramanda come fosse un’eredità. Dobbiamo guardare ad altre nazioni, l’Italia peraltro ha vinto per la prima volta il premio Burlaz (dedicato dalla UEFA alle federazioni con i migliori risultati giovanili, ndr): chi lo ha vinto, poi nel giro di cinque anni ha vinto Europei o Mondiali, unica eccezione l’Inghilterra che ha perso con noi in finale degli Europei. Il talento c’è, lo confermano le certificazioni. All’ultimo mondiale Samuele Inácio ha fatto benissimo e ora andrà al Borussia Dortmund: al talento servono opportunità, e per averle servono coraggio. Due anni fa Lamine Yamal o Antonio Nusa non erano quelli che sono oggi, lo sono diventati con la possibilità di giocare: qualcuno ci ha creduto».

LIMITAZIONI – Meno stranieri nel campionato italiano, è una possibilità? Risponde Gravina: «Purtroppo no, ci sono norme legate alla tutela del lavoro e alla libera circolazione dei calciatori. Parlo degli europei, non puoi impedire l’ingresso: per gli extracomunitari esiste già un limite dettato dalla Bossi-Fini, il più restrittivo a livello internazionale. Pensare di imporre a società di capitali di perseguire interessi diversi è impossibile. Non è un problema di vincoli, ma di vocazione: l’investimento sui giovani non è una prerogativa solo di alcune realtà nell’interesse della Nazionale, ma è una scelta di visione».