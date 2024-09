Spalletti: «Frattesi aiuta sempre e ha una qualità importante»

Spalletti al termine della seconda vittoria dell’Italia alla seconda giornata di UEFA Nations League contro l’Israele per 1-2, in conferenza stampa ha elogiato Davide Frattesi. Il centrocampista dell’Inter è andato ancora in gol in Nazionale.

IMPORTANTE – Luciano Spalletti in conferenza stampa ha elogiato così la prestazione del centrocampista dell’Inter: «Frattesi anche quando non si vede dentro le azioni, però il volume che fa e le posizione che ricopre, aiutano sempre la squadra nell’essere in superiorità nelle zone della palla. Ha questa qualità di inserimento, è stato anche sfortunato perché il portiere gli ha parato la palla dove si è inserito e ha calciato di sinistro. Lui è un calciatore importantissimo per noi».

Italia ritrovata e idee ora più chiare

SULLA STRADA GIUSTA – Spalletti poi esprime un parere generale sulla condizione della squadra e il “nuovo” modulo: «Ho avuto sensazioni molto positive. Sono state convocazioni pensatissime, ho scelto un nuovo gruppo da ringiovanire. Le risposte sono state tutte perfette a quelle che mi aspettavo. C’è solo da rafforzare quello che è era l’idea iniziale e andare avanti su questa strada».