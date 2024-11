Spalletti e la formazione di Belgio-Italia: «Già scelto ma riservo un dubbio!»

Luciano Spalletti si prepara ad una nuova sfida di Nations League. Il CT della Nazionale mette a punto la formazione di Belgio-Italia, esternando un dubbio alla vigilia.

RISPOSTE – L’interista Nicolò Barella non è l’unico ad aver rilasciato le sue dichiarazioni al canale Youtube della FIGC. Anche Luciano Spalletti ha fatto lo stesso alla vigilia di Belgio-Italia: «Questi due giorni di lavoro a Coverciano sono stati bellissimi perché ho visto cose importanti. Ho visto i giocatori convinti delle qualità che hanno, per cui non vediamo l’ora di disputare queste due partite che potranno darci molto per il futuro».

Spalletti dalle aspettative alle scelte per Belgio-Italia

ASPETTATIVE – Luciano Spalletti prosegue spiegando: «Se mi aspetto il Belgio visto all’Olimpico? Mi aspetto di vedere l’Italia vista all’Olimpico. Non so cosa riusciranno a proporre loro, però se noi saremo quello che ho visto stamattina e nelle precedenti partite, sarà difficile per chiunque giocare contro quest’Italia. Mi aspetto sempre di poter acchiappare cose importanti, altrimenti sarei il primo ad appiattire la testa e la possibilità di questi giovani calciatori che devono darci lo sbocco per diventare nuovamente una Nazionale fortissima».

SCELTE DI FORMAZIONE – Luciano Spalletti conclude, pensando agli undici titolari da chiamare a rapporto per Belgio-Italia: «La formazione ufficiale grossomodo è già scelta, poi un dubbio te lo porti fino all’ultimo. Però è ovvio che con due partite così ravvicinate, non è neanche un dubbio, è una cosa che è normale fare. Poi col passare delle ore si mette a posto». Tra questi non mancheranno sicuramente anche i giocatori dell’Inter.