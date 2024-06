Spalletti conferma: «Affaticamento per Barella! C’è un motivo»

Il CT Spalletti ha parlato delle condizioni di Barella. Il centrocampista dell’Inter non è a disposizione per il match tra Italia e Turchia.

CONFERME − Nicolò Barella non sta giocando la partita tra Italia e Turchia, test-match in vista di Euro 2024. Il CT Luciano Spalletti a Rai Sport ha confermato il piccolo problema per il centrocampista dell’Inter. Ma nulla di grave: «Barella? Ha un po’ di affaticamento, può darsi che in qualche elemento ci sia questo. I ritmi di allenamento sono altissimi, il che è la miglior cosa per essere in condizione e non soffrire ad alcun veleno che ti possono mettere le squadre avversarie».