Spalletti: «Belgio-Italia, Barella in campo! Differenze con Frattesi»

Spalletti in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Belgio e Italia di Nations League, ha parlato della sfida e dei giocatori dell’Inter che potrebbero giocare titolare. Tra questi Nicolò Barella e Davide Frattesi.

INTER IN CAMPO – Luciano Spalletti alla vigilia di Belgio-Italia, ha parlato dell’assenza del trequartista della Roma e del ruolo per Nicolò Barella: «L’assenza di Pellegrini? In quella zona di campo, sulla trequarti, abbiamo bisogno di un giocatore che sappia essere al servizio della squadra, in grado di sapersi scambiare con gli altri, con attitudini offensive. Barella ha tutto questo, abbiamo anche altri giocatori che sanno fare questo ruolo qui. Barella lo aspettavamo e probabilmente sarà in campo. Vogliamo giocare bene a calcio. Quello che è il nostro obiettivo è voler giocare a calcio e attraverso il gioco riesca a portare a casa i risultati».

I RUOLI DEI NERAZZURRI – Spalletti si concentra in particolare su Barella e Davide Frattesi e le loro differenze: «Secondo me, per quello che chiedo io al trequartista, è più trequartista Barella e più mezzala Frattesi, per quelle che sono le richieste. Sicuramente, Frattesi è bravissimo ad inserirsi, per il numero di gol che ha fatto e per quella che è una sua qualità. Poi, se vuoi qualcuno che venga a fare il doppio mediano, è lunga la strada per tornare e arrivare là, quindi a quel punto meglio tenere Frattesi da incursore».

L’atteggiamento dell’Italia d’ora in avanti

IDENTITÀ – Luciano Spalletti poi ha parlato nello specifico dell’atteggiamento dell’Italia, diverso rispetto qualche mese fa. Ora c’è una chiara identità: «Cambiare la mentalità dei giocatori potrebbe essere pericoloso. Si cercherà di riproporre quanto fatto in questa edizione della Nations League, ce la metteremo tutta per avere lo stesso atteggiamento, che è stato perfetto in queste prime partite. l Belgio ha tantissimi campioni tra cui scegliere e che giocano in club importanti. Non importa se manca qualcuno, sarà sempre fortissima. Lukaku è un calciatore particolarmente forte e sarà un’insidia da cui difenderci in maniera corretta».