Spalletti: «Barella trequartista e i 4 centrocampisti? Calcio evoluto!»

Luciano Spalletti si è pronunciato nella conferenza stampa di vigilia di Italia-Francia, match valido per la sesta giornata della Nations League, esprimendosi anche sulla possibilità di schierare nuovamente Nicolò Barella nella posizione di trequartista.

IL RAGIONAMENTO – Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match tra Italia e Francia di Nations League, esprimendosi sul ruolo di Nicolò Barella e non solo. Questo il suo commento sul tema della formazione, con la possibilità dei 4 centrocampisti in campo dal primo minuto: «Si tratta del disegno che andavamo cercando. Perché poi per giocare bene la partita bisogna avere molti calciatori che sanno interpretare le situazioni di campo. I centrocampisti sono più adatti, avendo qualcosa in più rispetto agli altri ruoli, a fare questo. I calciatori non sono più ordinati come una volta, per cui gli spazi si modificano».

Spalletti su Barella e i compagni in vista di Italia-Francia

LA SFIDA – Spalletti si è successivamente riferito all’atteggiamento che Barella e compagni dovranno manifestare contro la Francia: «Dobbiamo avere un impegno profondo, una serietà maniacale. Domani sera penso che faremo vedere questi valori. Alla Francia verrà facile provare a vincere la partita, mentre noi potremmo avere la tendenza a fare qualche riflessione in più. Ma non dobbiamo fare ragionamenti in più, sono sicuro che andremo a realizzare la partita che dobbiamo fare. Dedicando poi il match a chi ci verrà a vedere».