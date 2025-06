Spalletti, addio alla Nazionale: 4 nomi per l’eredità! Un preferito – Sky

Spalletti ha annunciato il suo addio dalla Nazionale italiana in conferenza stampa. Per la sua successione ci sono quattro nomi da tenere d’occhio. C’è un preferito, tant’è che lo stesso presidente della Figc Gabriele Gravina ha avviato già i primi contatti.

I NOMI – Luciano Spalletti ha lasciato la Nazionale italiana, domani l’ultima partita sulla panchina azzurra nel match contro la Moldova. In conferenza stampa, il commissario tecnico di Certaldo ha annunciato il suo addio. Non si è dimesso, come inizialmente raccontato, bensì è stato sollevato direttamente dal presidente della Figc Gravina. Il numero uno del calcio italiano in mattinata aveva parlato direttamente dal Festival di Parma. Ora parte il toto allenatori. Sono due i nomi in pole per succedere a Spalletti: Claudio Ranieri e Stefano Pioli. Come riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport, l’ex allenatore della Roma è il preferito, ma anche il più complicato da arrivare. Infatti, non solo si è promesso alla Roma nel nuovo ruolo da dirigente, ma ha anche scelto Gian Piero Gasperini alla guida del club.

Post Spalletti, l’Italia sonda anche i nomi di Cannavaro e De Rossi

ALTRI DUE PROFILI – Sullo sfondo restano altri due nomi come Fabio Cannavaro e Daniele De Rossi. Si tratta di due campioni del Mondo del 2006, con il primo che ha pure vinto il titolo di Pallone d’Oro in quel meraviglioso anno. De Rossi è stato nello staff di Roberto Mancini, quando la Nazionale ha trionfato all’Europeo del 2021.