Spalletti: «Acerbi? Non parlo di chi rifiuta. Dimarco? L’ho trovato..»

Domani l’appuntamento dell’Italia, contro la Norvegia, per strappare il pass di Qualificazione ai Mondiali. Il CT Spalletti, in conferenza stampa, si sofferma sugli interisti, presenti e non. Arriva, infatti, un’altra breve battuta sul rifiuto di Acerbi.

Le parole di Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia di Norvegia-Italia

Come affronta tutti questi infortuni?

Quando si arriva infondo in una competizione come il campionato italiano è chiaro che dal punto di vista fisico ci si arriva con qualche problemino. Ma per quello che è il mio lavoro è difficile dire “Mi manca questo, mi manca quello” perché ho la possibilità di scegliere calciatori tra tante squadre. Li abbiamo rimpiazzati in maniera corretta per quello che è successo. Anche il logorio e la tensione di tutte le competizioni europee, della lunghezza e della lotta fino all’ultima partita del campionato hanno determinato che ci si arrivasse con un po’ di fatica.

Spalletti, in questi giorni ha dovuto fare più l’allenatore o lo psicologo?

Di solito si tenta di fare tutte e due, di mettere a loro agio i calciatori e di far pendere il loro pensiero su quanto sia affascinante giocare una partita così. Anziché farlo diventare qualcosa carico di tensione e di pressione. L’importanza della gara annulla queste sensazioni perché vanno messe in campo delle dinamiche anche a livello di esperienza e mentalità.

In che condizioni ha trovato Dimarco e Cambiaso?

Dimarco e Cambiaso li abbiamo trovati in buona condizione. Poi è chiaro che hanno calciatori con determinate caratteristiche e hanno qualità da spendere dentro la partita. E questo cambio di marcia bisogna farlo. A volte sono più importanti quelli che entrano dopo. Valuteremo se uno, se tutti o due. Non è detto però che non siano importanti perché a volte si fa così, i minuti determinanti per risolvere la partita sono quelli del secondo tempo.

Spalletti, cosa può dirci su Acerbi?

Ora siamo sulla partita e si pensa alla partita. Non si parla di quelli che hanno rifiutato la chiamata.