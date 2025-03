Spalletti: «Convocazioni Acerbi? Nell’Inter benissimo ma fatto una scelta»

Dopo essersi soffermato su Alessandro Bastoni, Luciano Spalletti parla anche di un altro difensore dell’Inter, Francesco Acerbi, e dell’eventualità di vederlo indossare nuovamente la maglia dell’Italia.

IL COLLETTIVO – Intervistato dalla RAI alla vigilia di Germania-Italia, Luciano Spalletti dichiara: «La volontà è quella di ripetere la prestazione che abbiamo fatto in casa. Ho visto l’Inghilterra molto forte, ma l’Italia meritava molto di più di quello che è stato il risultato finale. Andremo a tentare di riproporre le stesse cose. Tre, quattro o cinque calciatori cambieranno nella formazione, in quasi tutti i reparti ci sarà qualcosa di nuovo. Sicuramente dal punto di vista della fiammata individuale si può ricevere un grande vantaggio, ma i grandi sogni sono sempre roba collettiva, come diceva Benigni l’altra sera. Ci vuole sempre il collettivo, il gioco di squadra».

Spalletti spiega la scelta di non convocare Acerbi e le possibilità di rivederlo in futuro nell’Italia

LA STRADA INTRAPRESA – Luciano Spalletti, poi, sposta il focus dalla partita e afferma: «A giugno potrebbe tornare utile all’Italia l’esperienza di Acerbi oppure è escluso? Può tornare utile qualsiasi cosa, per ora abbiamo fatto delle scelte differenti e penso di andare avanti per quella strada lì. Ho visto che Acerbi sta facendo benissimo nell’Inter. Noi abbiamo Buongiorno che per ora non ho mai utilizzato. È un grande calciatore che gioca in una grande squadra. Bastoni, secondo me, ha saputo fare quel ruolo di centrale. Calafiori non l’ho ancora messo lì ma lo sa fare».

AL BIGOSNO – Il discorso su Acerbi viene concluso dal CT Spalletti così: «Per cui per il momento andiamo avanti su questa linea qui, poi è chiaro che dobbiamo tenere presente tutto. Quando arriva il momento delle convocazioni ci sono sempre quei due o tre calciatori che sono infortunati e non ti possono dare una mano. In quel caso si può andare a prendere qualcosa di più esperto e qualcosa di più sicuro».