Spalletti, 3-5-2 in Croazia-Italia? No! ‘Riduce’ l’Inter e 4 nuovi! − Sky

Cresce l’attesa per Croazia-Italia, sfida fondamentale per gli azzurri. Luciano Spalletti decide ancora di non iniziare la partita col 3-5-2 e anzi i giocatori dall’Inter passano da quattro a tre.

ULTIME – L’Italia di Spalletti stasera si gioca il passaggio del turno contro la Croazia. A Lipsia, la nazionale azzurra ha due risultati su tre, ma di fronte si troverà una squadra di Dalic che proverà il tutto per tutto: per i croati c’è solo un risultato, la vittoria. Nonostante la prova da dimenticare contro la Spagna, Spalletti non cambierà il suo modulo. Niente 3-5-2, sistema teoricamente molto vicino agli elementi che ha in rosa, ma ancora fiducia al 4-1-4-1 o 4-2-3-1. Inoltre, il numero dei giocatori dell’Inter muterà: non saranno più quattro in campo, ma solamente tre. Fuori sia Frattesi che Dimarco, dentro Darmian con i confermatissimi Bastoni e Barella.

Croazia-Italia, quattro cambi per Spalletti: la probabile formazione

SCELTE – Alle 21 il fischio d’inizio. Dopo la riunione tattica in mattinata e il pranzo alle 13, l’Italia, riferisce Marco Nosotti di Sky Sport, tra poco farà un’altra riunione tattica prima di dirigersi a partire dalle 19 verso la Red Bull Arena di Lipsia. Lo stadio dista solamente 4-5 minuti di autobus dall’hotel in cui risiede la Nazionale. Ci saranno quattro volti nuovi rispetto all’1-0 subito a Gelsenkirchen per mano della Spagna: oltre al già citato Darmian, anche Cristante, Cambiaso e Retegui. Prenderanno il posto rispettivamente di Dimarco, Frattesi, Pellegrini e Scamacca. La probabile formazione secondo Sky Sport:

(4-1-4-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Darmian; Jorginho; Cambiaso, Cristante, Barella, Chiesa; Retegui.