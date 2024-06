Spagna-Italia, Spalletti ragiona! Blocco Inter? Una sensazione − Sky

Domani Spagna-Italia, seconda partita del gruppo B. Spalletti ragiona sull’undici da schierare e in particolare anche sul blocco Inter.

ULTIME – Spagna-Italia partitissima della seconda giornata del gruppo B. Gli azzurri, dopo aver battuto l’Albania, domani sfideranno la Spagna per guadagnare il pass verso gli ottavi di finale di Euro 2024. Spalletti ragiona sull’undici di partenza. Come riferisce Beppe Di Stefano, in collegamento dalla Veltins Arena di Gelsenkirchen per Sky Sport 24, il CT azzurro dovrebbe confermare i quattro giocatori dell’Inter presenti nella prima partita: ossia, Bastoni, Dimarco, Barella e Bastoni. Inoltre, sia nell’allenamento di lunedì che in quello di martedì, Spalletti ha confermato in allenamento la stessa formazione di Dortmund.

Spagna-Italia, la probabile formazione di Spalletti

PROBABILE – L’Italia prova a portare a casa i tre punti per guadagnarsi il pass verso gli ottavi di finale. Sarà importante non perdere per evitare di giocarsi il tutto per tutto contro la Croazia all’ultima giornata. Spalletti dovrebbe confermare l’undici di partenza, che ha battuto l’Albania. Dunque, il cambio Bryan Cristante, almeno inizialmente, non sarà della partita. Ma sarà importante l’allenamento di rifinitura di oggi pomeriggio, che sarà subito dopo la conferenza stampa di Spalletti e Micheal Folorunsho. La probabile formazione secondo Sky Sport:

(4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Barella, Jorginho; Chiesa, Frattesi, Pellegrini; Scamacca.