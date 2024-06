Spagna-Italia, Spalletti cambierà? La probabile formazione

Domani sera alle ore 21 l’Italia si gioca la qualificazione agli ottavi di finale degli Europei contro la Spagna. Con una vittoria sarà obiettivo raggiunto, Luciano Spalletti cambierà? La probabile formazione.

SCELTE – Spagna-Italia è la partita decisiva per il gruppo B: chi vince passa matematicamente agli ottavi di finale degli Europei arrivando a 5 punti di distanza dalla terza in classifica. Entrambe le squadre si giocano perciò la possibilità di arrivare all’ultima partita della fase a gironi senza niente più da dire ai gironi. Fare turnover come accaduto ad Euro 2020 sarebbe estremamente utile, anche per recuperare le energie. Prima di pensare a questo però l’Italia sta preparando la super-sfida con la Spagna, Luciano Spalletti comunicherà il suo undici solamente domani a ridosso del match. Il ct non vuole dare segnali agli avversari, per tale motivo potrebbe anche sorprendere nelle sue scelte. La sensazione però è che venga utilizzata la medesima formazione del match con l’Albania. Il centrocampo lo ha convinto, soprattutto l’intero blocco Inter. Alessandro Bastoni e Nicolò Barella hanno trascinato gli Azzurri, dovranno migliorare invece Davide Frattesi e Federico Dimarco. Di seguito la probabile formazione dell’Italia.

PROBABILE FORMAZIONE SPAGNA-ITALIA

Italia (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Barella, Jorginho; Pellegrini, Frattesi, Chiesa; Scamacca.