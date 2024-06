Spagna-Italia (1-0), al blocco Inter stessi voti meno uno! Poi due 6 e un 8: pagelle − CdS

Spagna-Italia è finita 1-0 a Gelsenkirchen, decisivo l’autorete di Riccardo Calafiori. Dominio spagnolo e azzurri malissimo. Per il blocco Inter stessi voti. Le pagelle del Corriere dello Sport.

PAGELLE – Spagna-Italia è finita solamente 1-0. La Roja ha dominato per 90′ una Nazionale azzurra impaurita e troppo inferiore tecnicamente. Le pagelle attestano l’imbarazzante strapotere spagnolo. Ora per l’Italia decisiva l’ultima partita contro la Croazia, che arriverà lunedì alle ore 21. All’Italia basta anche un pareggio per volare agli ottavi di finale, da seconda in classifica. Il Corriere dello Sport ha stilato le pagelle della partita, che si è giocata ieri sera alla Veltins Arena di Gelsenkirchen. Sottotono il blocco Inter: quattro in campo dal 1′ e per quasi tutti stesso voto, ossia 5.5. Da Bastoni a Dimarco passando per Barella. Fa eccezione Frattesi, che si è preso un sonoro 5. La mezzala è uscita dopo il primo tempo.

Spagna-Italia, le pagelle: si salvano solamente in tre

UNO AL TOP – L’Italia ha chiuso la partita solamente 1-0, grazie al suo fenomeno in porta, Gigio Donnarumma. Il portiere del PSG, nonché capitano della Nazionale azzurra, ha salvato 4-5 palle-gol, mantenendo gli azzurri in vita. Per lui un giustissimo 8 in pagella. Poi spuntano anche due sufficienze: 6 per Cristante e Cambiaso, entrati ad inizio secondo tempo. Il peggiore Di Lorenzo con 4, malissimo Chiesa: 4.5.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna