Spagna-Italia, blocco Inter OK e un cambio! La probabile formazione − TS

Spagna-Italia arriva. Domani, gli azzurri di Spalletti cercano la seconda vittoria nel gruppo B di Euro 2024 dopo l’esordio vincente con l’Albania. Previsto un solo cambio.

LA PARTITA – Spagna-Italia già sfida fondamentale e decisiva per gli azzurri. La Nazionale di Luciano Spalletti, non perdendo contro la Roja, avrebbe un piede e mezzo agli ottavi di finale di Euro 2024. Dopo l’esordio vincente contro l’Albania, gli azzurri adesso provano il colpo grosso: ossia battere la Spagna campione di Nations League e con cui vige una maledizione lunga 11 partite. Infatti, l’Italia ha vinto solamente una volta e ai rigori nella notte di Wembley nel luglio del 2021. In vista della partita di Gelsenkirchen, Spalletti pensa ad un cambio di formazione.

Spagna-Italia, la probabile formazione del CT Spalletti

ULTIME – Oggi pomeriggio, dopo la conferenza stampa, il CT Luciano Spalletti si metterà al lavoro con la squadra per definire gli ultimi dettagli in vista della grande sfida di domani sera alle 21. A meno di sorprese, dovrebbe essere confermata l’Italia che ha battuto l’Albania per 2-1. Quindi in campo quattro giocatori dell’Inter: Bastoni e Dimarco in difesa, Barella e Frattesi in mezzo al campo. L’unico cambio previsto dovrebbe essere quello tra romanisti: entra Cristante al posto di Pellegrini per irrobustire il centrocampo e affiancare Jorginho. In tal modo, Barella si alzerà quasi vicino a Scamacca. La probabile formazione secondo Tuttosport.

(4-3-2-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Frattesi, Cristante, Jorginho; Barella, Chiesa; Scamacca.