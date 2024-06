Spagna-Italia 1-0, pagelle: quasi tutti bocciati, Barella 5 – TS

Spagna-Italia si è conclusa sul risultato di 1-0. Dominio netto della squadra di Luis de la Fuente, che non ha mai sofferto con gli Azzurri. Tanti bocciati tra le fila dei ragazzi di Luciano Spalletti, anche Nicolò Barella. Le pagelle di Tuttosport.

PAGELLE – Spagna-Italia è un assolo delle furie rosse, che fortunatamente si conclude solo con un gol di scarto. I valori sul campo sono stati altri, solo Gianluigi Donnarumma e i suoi miracoli hanno evitato un risultato più rotondo. Il portiere infatti è l’unico degno di nota, prende 8.5 nelle pagelle di Tuttosport. Tutti gli altri sono gravemente insufficienti in Spagna-Italia, anche se c’è un 6 a Federico Dimarco per il cross al 20′ del primo tempo. Anche poco. Nicolò Barella, Federico Chiesa, Gianluca Scamacca hanno deluso completamente le aspettative, non fornendo qualità alla manovra dell’Italia. 5 pieno ai tre big della Nazionale, a cui si aggiunge il 4.5 di Giovanni Di Lorenzo, vero punto debole della rosa di Luciano Spalletti. Nico Williams ha giocato e scherzato il terzino del Napoli per 78 minuti, poi lo ha fatto anche Ayoze Perez. Alessandro Bastoni e Riccardo Calafiori tengono più che possono, 5.5 per loro così come per Davide Frattesi e Lorenzo Pellegrini. Mateo Retegui entra, ma non fa tanto meglio di Scamacca: altro 5.5.

fonte: Tuttosport – Stefano Salandin