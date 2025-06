Spagna-Francia 5-4: la Roja vola in finale di Nations League, sarà sfida al Portogallo

Una semifinale pirotecnica e ricca di colpi di scena quella andata in scena a Stoccarda, dove la Spagna ha superato la Francia per 5-4 e ha conquistato il pass per la finale di UEFA Nations League, dove affronterà il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Novanta minuti in panchina per Benjamin Pavard e Marcus Thuram.

DOMINIO – La Spagna campione d’Europa in carica, parte fortissimo e domina il primo tempo con un calcio spumeggiante. Il vantaggio arriva al 22’ con Nico Williams, che finalizza un’azione corale. Tre minuti dopo è Mikel Merino a raddoppiare con un colpo di testa su assist di Lamine Yamal. Proprio il giovane fenomeno del Barcellona si prende la scena: segna su rigore e poi mette a segno la sua doppietta personale, risultando imprendibile per la difesa francese. Al 55’ anche Pedri si iscrive al tabellino dei marcatori, portando il punteggio su un clamoroso 5-1.

Francia, rimonta quasi completa!

REAZIONE – A quel punto la Spagna sembra in totale controllo, ma qualcosa si spezza. La Francia accorcia al 59’ con un rigore trasformato da Kylian Mbappé e, con l’inerzia a favore, comincia a crederci. Al 79’ Rayan Cherki, al debutto con la nazionale maggiore, trova un gran gol da fuori. Cinque minuti dopo arriva l’autogol di Vivian, che riapre clamorosamente il match. Al 94’ Randal Kolo Muani sigla il 5-4, alimentando la speranza di un’impresa francese che però non si concretizza: la Spagna resiste e vola in finale. Domenica si giocherà il trofeo contro il Portogallo.