Sorteggio Qualificazioni Mondiali 2026: i gironi! Rivali giocatori Inter

Concluso il sorteggio per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. L’Italia si trova in due gruppi, tutto dipenderà poi dal quarto di Nations League. Ecco tutti i gironi completi e le avversarie dei giocatori dell’Inter. I quarti di finale di Nations League decreteranno poi gli accoppiamenti definitivi. Saranno diversi ovviamente i giocatori dell’Inter impegnati per qualificarsi ai prossimi Mondiali del 2026.

SORTEGGIO QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026: TUTTI I GIRONI

GRUPPO A: vincente Germania/Italia, Slovacchia, Irlanda del Nord, Lussemburgo

GRUPPO B: Svizzera, Svezia, Slovenia, Kosovo

GRUPPO C: sconfitta Portogallo/Danimarca, Grecia, Scozia, Bielorussia

GRUPPO D: vincente Francia/Croazia, Ucraina, Islanda, Azerbaigian

GRUPPO E: vincente Spagna/Olanda, Turchia, Georgia, Bulgaria

GRUPPO F: vincente Portogallo/Danimarca, Ungheria, Irlanda, Armenia

GRUPPO G: sconfitta Spagna/Olanda, Polonia, Finlandia, Lituania, Malta

GRUPPO H: Austria, Romania, Bosnia, Cipro, San Marino

GRUPPO I: sconfitta Germania/Italia, Norvegia, Israele, Estonia, Moldavia

GRUPPO J: Belgio, Galles, Macedonia del Nord, Kazakistan, Liechtenstein

GRUPPO K: Inghilterra, Serbia, Albania, Lettonia, Andorra

GRUPPO L: sconfitta Francia/Croazia, Repubblica Ceca, Montenegro, Isole Far Oer, Gibilterra

Mondiali 2026: le squadre che si qualicheranno

PROCEDURA – Le prime classificate di ciascun girone si qualificheranno al Mondiale. Mentre gli ultimi 4 posti verranno assegnati nel doppio spareggio tra le 12 seconde classificate e le quattro migliori nazionali di Nations League che non si sono qualificate direttamente come vincitrici dei gironi e che non sono entrate negli spareggi come seconde classificate.