Sorteggio Nations League: l’avversaria dell’Italia ai quarti di finale!

Sorteggio di Nations League con riferimento ai quarti di finale che si disputeranno a marzo. Svelata l’avversaria dell’Italia di Luciano Spalletti.

SORTEGGIO – L’Italia di Luciano Spalletti si è qualificata ai quarti di finale della Nations League come seconda classificata nel gruppo 2 della Lega e dunque si è presentata al sorteggio, disputatosi alle 12 a Nyon, non come testa di serie. Gli azzurri infatti hanno chiuso con gli stessi punti della Francia, ossia 13, ma con una differenza reti peggiore. Determinante, a tal proposito, la sconfitta per 3-1 nell’ultimo incontro a San Siro tra le due nazionali. Incontro peraltro contraddistinto da tantissima Inter in campo: ben sei giocatori. Quattro tra le fila azzurre e due tra quelle transalpine. Quindi, per l’Italia il sorteggio presentava squadre molto ostiche, quali Spagna, Germania e Portogallo. Alla fine, dall’urna di Nyon è uscita la Germania. Di seguito, il tabellone completo dei sorteggi, relativo ai quarti di finale.

SORTEGGIO NATIONS LEAGUE, QUARTI DI FINALE: TUTTE LE PARTITE

SPAGNA-OLANDA

PORTOGALLO-DANIMARCA

FRANCIA-CROAZIA

GERMANIA-ITALIA

QUARTI DI FINALE NATIONS LEAGUE: LE DATE

I quarti di finale della Lega A, si svolgeranno in linea di principio il giovedì 20 e domenica 23 marzo 2025.