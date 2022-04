Sorteggi Qatar2022: tutti gli accoppiamenti del prossimo mondiale

L’Italia di Roberto Mancini come è noto non è riuscita a staccare il pass qualificazione per il prossimo mondiale in Qatar2022. Poco fa si sono chiusi i sorteggi dei gironi a Doha. Ecco di seguito tutti gli accoppiamenti della prossima Coppa del Mondo.

SORTEGGI – Si sono chiusi i sorteggi per il prossimo mondiale in Qatar2022. Non è ovviamente presente l’Italia di Mancini eliminata nei playoff dalla Macedonia del Nord. Ecco di seguito tutti gli accoppiamenti della prossima coppa del Mondo. La partita d’esordio sarà Qatar-Ecuador.

GIRONE A: Qatar, Ecuador, Senegal, Olanda.

GIRONE B: Inghilterra, Iran, Stati Uniti, Vincente di Galles-Scozia/Ucraina.

GIRONE C: Argentina, Arabia Saudita, Messico, Polonia.

GIRONE D: Francia, Vincente di Australia/Emirati Arabi-Perù, Danimarca, Tunisia.

GIRONE E: Spagna, Vincente di Costa Rica-Nuova Zelanda, Germania, Giappone.

GIRONE F: Belgio, Canada, Marocco, Croazia.

GIRONE G: Brasile, Serbia, Svizzera, Camerun.

GIRONE H: Portogallo, Ghana, Uruguay, Corea del Nord.