Son segna in Corea del Sud-Libano e dedica la rete a Eriksen

Un altro gol dedicato ad Eriksen. Stavolta la dedica viene dall’Asia, autore Heung-min Son, suo compagno ai tempi del Tottenham.

GOL E DEDICA – Arrivano anche da fuori dall’Europa messaggi per Christian Eriksen. Dopo Lukaku e Hakimi, durante la partita Corea del Sud-Libano valida il gruppo H delle qualiticazioni ai Mondiali per l’Asia Heung-min Son ha segnato e ha pensato al danese, suo ex compagno al Tottenham. La dedica è arrivata facendo i numeri due e tre con le mani, a comporre il 23, cioè il numero di Eriksen quando giocava a Londra. Ecco il video preso da Twitter: